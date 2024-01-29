王毅沙利文結束曼谷會晤 期望兩國元首短期再通話

【本報綜合報道】中國外交部長王毅與美國白宮國家安全顧問沙利文結束在泰國曼谷兩天會晤，白宮官員上周六透露會談超過12小時，期望中美元首未來數月再次對話；美國國務卿布林肯計劃今年訪華，中美尋求更多高級外交管理雙邊關係競爭。

美卿擬今年訪華 白宮形容會談坦誠、實質、有建設，討論全球及地區議題，包括俄烏戰爭、中東、北韓、南海、緬甸。沙利文向王毅表示，繼續關注中國不公平貿易政策、非市場經濟行為、對美國企業的報復，強調防止美國先進技術被用於損害美國國家安全，但美方聚焦去風險而非脫鈎。他重申美國尊重一個中國政策，不支持海峽兩岸任何一方改變現狀，不支持台灣獨立，期望兩岸分歧和平解決。美方官員表示，沙利文與王毅之間的「悄悄低姿態管道」，是兩國負責任管理競爭和緊張局勢的重要方法。

中國外交部表示，雙方圍繞落實兩國元首加州三藩市會晤共識、妥善處理中美關係重要敏感問題，進行坦誠、實質、富有成果的戰略溝通。王毅說，中美應該總結經驗、吸取教訓，平等相待而非居高臨下，求同存異而非突出分歧，切實尊重而非損害對方核心利益，共同致力於相互尊重、和平共處、合作共贏，構建中美兩國正確相處之道。他重申台灣問題是中國內政，台灣地區選舉改變不了台灣是中國一部分的基本事實，美方必須把不支持「台獨」承諾落實到行動上，支持中國和平統一。

中美同意進一步討論國家安全與經濟活動之間的邊界，同意共同落實「三藩市願景」，包括兩國元首保持經常性聯繫，對雙邊關係進行戰略引領；推進中美各領域各層級交往，用好目前的戰略溝通管道，以及外交、兩軍、經濟、金融、商務、氣候變化等領域一系列對話諮詢機制；繼續就中美關係指導原則開展討論；近期啟動中美禁毒合作工作小組，以及今年春天舉行中美人工智能政府間對話機制首次會議。