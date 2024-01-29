抗流感藥價飆近2倍

內地踏入傳染高峰 瑪巴洛沙韋走紅 踏入流感高峰期，內地抗流感藥物瑪巴洛沙韋（商品名速福達）走紅，導致每盒220元（人民幣‧下同，約242港元）藥片在網上電商平台售價暴漲至超過600元（約660港元）大關，接近原價3倍。內地專家提醒，患者服用瑪巴洛沙韋時，要避免同時攝入乳製及鈣製品。

繼奧司他韋後，瑪巴洛沙韋獲內地人視為另一抗流感「超級藥」，理由是患者只需服用一次，導致每盒兩片裝藥物售價由去年11月約兩百多元一直持續上漲至今。多個網上電商平台顯示，一眾賣家索價由440元（約484港元）至650元（約715港元）不等，較原價貴一至兩倍。

屬處方藥 購買時須多項認證 由於瑪巴洛沙韋屬處方藥，買家在網上電商平台購藥時須點擊「開方購買」，之後會跳至問診開方頁面，要再進一步確定到底身患病毒性感冒抑或流行性感冒，並勾選確認已親身就診用過同一藥物，否則不可購買。

若不考慮透過網上購藥，買家亦可前往藥房。惟內媒記者日前親赴廣東省廣州市後發現，多間藥房根本無貨可賣。其中一名連鎖藥房工作人員受訪時提到前段時間的確賣過瑪巴洛沙韋，不過斷貨已久，「目前公司倉庫也沒有，估計最近都沒貨」。

資料顯示，內地2021年4月獲批速福達用於治療12周歲或以上單純甲型及乙型流感患者，隨後獲納入國家醫保目錄。它去年3月21日獲中國國家藥品監督管理局批准，可用於治療既往健康成人和5歲或以上單純甲型及乙型流感患者，或存在流感相關併發症高風險成人及12歲或以上流感患者。

僅用於治療 籲勿與乳鈣同服 談及瑪巴洛沙韋與奧司他韋有何分別時，廣州市婦兒醫療中心藥學部副主任、主任藥師莫小蘭曾解釋，瑪巴洛沙韋僅獲批用於治療流感，相反奧司他韋可預防感染，且適用於所有年齡層。她特別提醒乳糖不耐受者要慎用瑪巴洛沙韋，服用時避免同時攝入乳製及鈣製品，至少隔開兩、三小時。本報綜合報道