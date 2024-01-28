三大策略全出錯 北約援烏臨潰敗

綜合西方不同情報機構的估計，自2022年俄烏戰爭開打以來，俄羅斯損失了過千輛坦克、近萬輛裝甲車，還有受襲下海空軍的重大損失；初時俄方軍事行動只發動了36萬人，如今估計有31.6萬名士兵死、傷或失蹤。雖然西方的數字可能誇大，但俄方的損失肯定不小。

根據美國的情報，俄烏開戰至今，俄軍整體軍事現代化的狀況倒退回15年前，而經濟的消耗，也使其發展在今後數十年都有壓力。然而，俄羅斯為何沒有倒下？

高估自己 低估俄國 莫斯科能穩操勝券，主因是北約犯下三大策略錯誤，首先是高估自己的支持力度，以及低估俄國的軍事韌力。北約鷹派面對如今的失敗，開始埋怨當初支持力度不夠，開戰首半年基本上不支援烏克蘭制空權及具攻擊性能的重裝備，主要原因是擔心觸怒俄羅斯、不想讓北約軍隊進入烏國，以及避免戰事升級至核戰，故開始時北約主要提供空防武器、陸地反坦克和陸軍作戰的炮彈，以及無人機，到後來才開始提供海馬斯火箭系統及豹2等攻擊型重坦克。而北約提供的衞星導航及定位，則令俄軍吃了不少苦頭。

到去年烏克蘭發起夏季反攻但全面潰敗，軍隊傷亡極大，甚至無力抵抗，戰場變成由俄軍主導，如今即使取得制空權及輸入重裝備，都無法訓練足夠烏軍操作，連彈藥的生產也無法足夠供應烏克蘭。

北約聯同盟友援烏抗俄的第二個策略錯誤，就是實施經濟制裁。至今西方推行了1.3萬個項目，使俄羅斯2022年經濟收縮2.1%，但國際貨幣基金組織估計，2023及2024年俄羅斯會有經濟增長，因為歐洲國家仍要由印度及土耳其等國轉購入俄油，美國亦完全依賴俄國的鈾供應，而西方以外的國家，仍然依賴俄羅斯的能源、肥料及穀物。

第三個策略錯誤就是西方的認知及宣傳戰完全失敗。以美國為首的北約國家加上日本、南韓，自信支持烏克蘭就一定能戰勝俄羅斯，更一面倒宣傳俄軍不濟，大量畫面報道俄軍受襲，士兵死傷嚴重及被俘；同時讚揚烏軍驍勇善戰及士氣高昂，特別是2022年9月的反攻如何挫敗俄軍。然而，2023年烏軍夏季反攻全面失敗，揭露北約一直在遮掩戰場上的真相、西方策略上的錯誤及執行的失敗。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻