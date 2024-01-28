環球時興：家具店餐廳每周聚會 上海單身長者習慣逾10年

【本報綜合報道】單身長者若缺乏家人陪伴，感到孤單在所難免。上海市一批長者在一間家具連鎖店的自助餐廳定期聚會，10多年來他們每逢周二都會不約而同到此相親，現在更演變成餐廳常態。

多對年長情侶佔據店內大部分空間，他們經常從家中攜帶茶、點心及酒品到餐廳享用。餐廳氣氛熱鬧，甚至比一群年輕人聚會更熱烈。長者們聚會期間精神抖擻，互相傳遞桔子、茶水和堅果，偶爾更會帶來酒品淺酌，交流感情。有長者表示，毋須為此感到尷尬，不僅年輕人需要愛，長者同樣渴望尋覓真愛。

一名餐廳代表指，公司知道不少長者感到孤單，需要關懷和互動才前來餐廳相聚，因此希望為他們提供聚會場所，讓他們在此與朋友見面，找到家一樣的感覺。