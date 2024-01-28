秦始皇陵發掘11年 金舞袖俑 四輪獨輈車首出土

【本報綜合報道】陝西省秦始皇帝陵博物院從2013年起持續挖掘秦始皇帝陵園外城西側約440米處的QLCM1（簡稱1號墓），上周五發布考古階段性成果，目前已基本完成墓道、墓室和3座車馬陪葬坑發掘，出土大量珍貴文物，包括首次面世的金舞袖俑和墓中四輪獨輈車。

1號墓藏大量珍貴文物 此次考古工作出土首次面世的金色舞袖俑立體造型藝術，與兵馬俑的藝術風格相似。而墓道中的四輪獨輈車是目前考古發現中，唯一一輛埋藏於墓中的四輪車實物，初步推測其為下葬時運輸棺柩的載柩車，墓內還出土大量陶器、銅器、玉器、鐵器以及金銀質地的小型明器。工作人員目前正在清理墓室中心棺槨，初步判斷有兩槨兩棺，人骨殘留較少，可見頭向朝南，直肢葬。

1號墓為一座大型中字形豎穴土壙木槨墓，是目前已發掘的規模最大、等級最高和保存最好的秦代高等級貴族墓葬，填補了秦代高等級貴族墓葬考古空白，極具研究秦代高等級貴族喪葬制度乃至中國古代帝陵制度的價值，被譽為「帝國第一陪葬墓」。