澳洲母女 辦義賣倡環保

清理沙灘 收集繩索編織藝術品 海洋污染是全球關注的問題，部分藝術家能從中發揮創意力，將海洋垃圾搖身一變改造成藝術品。澳洲傳媒昨日報道，西澳省一對母女十分關注海洋塑膠污染問題，經常到附近的海灘清理垃圾，此後更召集社區民眾，將收集到的廢棄繩索編織成精美藝術品。兩人近日還舉辦了一個義賣活動，出售該批藝術品，並籌得1,500澳元（約7,710港元）的環保資金，計劃活動將持續4周。

克里斯普（Michelle Crisp）和女兒薩姆（Sam）去年冬天前往南海岸一個海灘，清理垃圾期間發現一堆5噸重廢棄繩索，體積如同一條巨鯨般大，推測來自一艘釣魚船。兩人深感扔掉繩索無助解決問題，擱置在堆填區更會衍生出其他問題，遂召集社區民眾，耗時數周割斷和搬離繩索，設法重用繩索。

鼓勵他人學習手藝 製作裝飾品 克里斯普此後積極學習編織技巧，並鼓勵其他人學習手藝，再次組織社區居民利用數月時間，將一堆腐爛的釣具編織成精緻籃子、耳環和裝飾品。她表示，成員們運用一個相對簡單可行的方法解決環境問題，整個社區都能參與其中，活動聚集一群充滿熱誠的人，十分鼓舞人心。本報綜合報道