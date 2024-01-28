華女遭淋化學液 夏威夷拘29歲男

美國夏威夷州檀香山阿拉莫阿那中心上周二發生襲擊事件，一名25歲中國女子遭不明男子潑灑化學液體，導致嚴重受傷；她隨後被送往醫院救治，目前情況嚴重。當地警方上周四拘捕一名涉案29歲男子，涉嫌二級謀殺未遂。遇襲女子所屬學校表示，指她是學校社區重要一員，正參與國際交流計劃第二年。（綜合報道）