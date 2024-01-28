1月28日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月28日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
查理斯三世入院 接受前列腺手術
英國白金漢宮日前透露，英王查理斯三世出現前列腺肥大問題，他上周五抵達醫院接受前列腺增生手術。白金漢宮發表聲明，表示查理斯三世很高興人們因他需要住院治療，而提高對前列腺疾病的認識。查理斯三世現年75歲，需要接受手術治療一種良性疾病，這種疾病在50歲以上的男性中很常見。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240128-0128_00180_048/查理斯三世入院--接受前列腺手術
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc