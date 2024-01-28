查理斯三世入院 接受前列腺手術

英國白金漢宮日前透露，英王查理斯三世出現前列腺肥大問題，他上周五抵達醫院接受前列腺增生手術。白金漢宮發表聲明，表示查理斯三世很高興人們因他需要住院治療，而提高對前列腺疾病的認識。查理斯三世現年75歲，需要接受手術治療一種良性疾病，這種疾病在50歲以上的男性中很常見。（綜合報道）