撐參院法案 拜登揚言封鎖南部邊境
【本報綜合報道】美國政府早前向國會提交援助烏克蘭、以色列及保護美國南部邊境的一籃子預算法案，參議院正在談判邊境法案。總統拜登上周五表明支持參議院的邊境法案，揚言一旦通過就引用法案賦予的總統緊急授權，封鎖南部邊境。
拜登指出，若參議院的邊境法案獲得通過，將是美國史上最嚴厲及公平的改革，有助確保美國邊境安全。法案賦予總統緊急授權，可以在負荷太大時關閉邊境，拜登稱會在簽署法案後立即動用權力。美國傳媒透露，議案列明當從墨西哥非法入境難民人數一周日均超過4,000人，即觸發執法人員的遣返權；單日達8,500人或一周日均人數超過5,000人，就強制執行遣返。總統根據法案關閉邊境後，非法入境人數需要低於觸發強制遣返權的75%才能夠重開。
眾院議長籲重新考慮方案
惟眾議院議長約翰遜表明，參議院邊境法案若按傳聞版本通過，「一提交到眾議院就會胎死腹中」。他強調眾議院對邊境法案要求高，呼籲參議院重新考慮方案。
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