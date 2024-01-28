撐參院法案 拜登揚言封鎖南部邊境

拜登指出，若參議院的邊境法案獲得通過，將是美國史上最嚴厲及公平的改革，有助確保美國邊境安全。法案賦予總統緊急授權，可以在負荷太大時關閉邊境，拜登稱會在簽署法案後立即動用權力。美國傳媒透露，議案列明當從墨西哥非法入境難民人數一周日均超過4,000人，即觸發執法人員的遣返權；單日達8,500人或一周日均人數超過5,000人，就強制執行遣返。總統根據法案關閉邊境後，非法入境人數需要低於觸發強制遣返權的75%才能夠重開。