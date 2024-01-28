法發行龍年生肖郵票 華使致詞

【本報綜合報道】法國上周五發行龍年生肖郵票，為中法建交60周年增添節慶氛圍，中國駐法國大使盧沙野、法國郵政歐洲國際事務總經理弗斯韋爾等出席在巴黎舉行的龍年郵票首發儀式。

印有中文「龍年」 當天發行的龍年郵票一套兩枚，面值分別為1.29歐元（約11港元）和1.96歐元（約17港元），同時發行兩張郵票小全張，分別包含5枚郵票。郵票上印有中文「龍年」，小全張上印有中文「中國新年」。該郵票的成套印量為33萬枚；此外，一款紀念版小全張同日發行，小全張包含全套兩枚龍年郵票，售價6.5歐元（約55港元），印量2.5萬枚。

盧沙野在致詞時表示，此次儀式具有特殊意義，2024年是中法建交60周年，也是中法文化旅遊年，1月27日剛好是中法建交的「正日子」。未來一年，中法雙方將隆重舉辦一系列豐富多彩的慶祝活動。

法國生肖郵票設計師、法籍華裔畫家陳江洪在儀式上展示郵票，並在現場為民眾簽名。這是他為法國郵政設計的第6套生肖郵票，並表示龍年在中國生肖文化裏具有重要意義，因此在設計上更加用心。龍年郵票從圖案設計上延續之前幾年的創作風格，龍年郵票的用色也更加鮮艷。