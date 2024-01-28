波音737 MAX 8客機抵廣州 近5年首次
【本報綜合報道】中國南方航空接收的美國波音737 MAX 8新機，昨日早上降落廣州白雲國際機場，是近5年來首次。
根據航班跟蹤網站數據，中國南方航空一架波音737 MAX 8當地時間上周三上午11時56分，從美國華盛頓州西雅圖的波音機場起飛，中間短暫停留夏威夷州檀香山、塞班島，最終昨日上午10時23分飛抵廣州白雲國際機場。微信公眾號「民航之翼」指出，該架新機註冊編號為B-20C8，2019年9月出廠，機齡4.4年。
料中國全年接收64架
波音737 MAX系列客機2018年至2019年發生兩宗大型空難後，全球2019年3月開始一度停飛該系列飛機。中國去年12月正式批准波音737 MAX系列採購案，今次是波音737 MAX系列飛機停飛以來，中方首度接收新機。資料顯示，中國的航空公司訂購至少209架波音737 MAX系列飛機，預計2024年接收64架MAX 8，2025年接收58架。
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