完成首批檢查 阿拉斯加航空737 MAX 9復飛

【本報綜合報道】美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9飛機本月5日在飛行途中艙門飛脫，聯邦航空局勒令同型號客機停飛。該航空公司上周五表示，完成第一批波音737 MAX 9飛機的最終檢查，首架同款飛機當天從西雅圖飛往聖迭戈恢復運營。

阿拉斯加航空表示，在聯邦航空局批准審核標準後，上周三開始檢查首批波音737 MAX 9飛機，強調每架飛機只有在完成嚴格檢查，並根據聯邦航空局的要求被認為適合飛行，才會恢復運營。每架飛機的單獨檢查約需要12個小時；預計同型號飛機的檢查下周末之前完成。