完成首批檢查 阿拉斯加航空737 MAX 9復飛
【本報綜合報道】美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9飛機本月5日在飛行途中艙門飛脫，聯邦航空局勒令同型號客機停飛。該航空公司上周五表示，完成第一批波音737 MAX 9飛機的最終檢查，首架同款飛機當天從西雅圖飛往聖迭戈恢復運營。
阿拉斯加航空表示，在聯邦航空局批准審核標準後，上周三開始檢查首批波音737 MAX 9飛機，強調每架飛機只有在完成嚴格檢查，並根據聯邦航空局的要求被認為適合飛行，才會恢復運營。每架飛機的單獨檢查約需要12個小時；預計同型號飛機的檢查下周末之前完成。
兩公司已因停飛取消千計航班
美國聯合航空預告，旗下波音737 MAX 9飛機可能周日前復飛。阿拉斯加航空與聯合航空因為波音737 MAX 9飛機停飛，本月取消數以千計航班。
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