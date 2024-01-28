日翁入院治末期癌 自認神隱49年通緝犯

涉多宗爆炸案 「盼最後一刻用真名」 日本神奈川縣鐮倉市一名老翁日前在醫院接受末期癌症治療時，自爆其真身正是涉及1970年代多宗針對大型企業爆炸案、遭警方通緝近50年疑犯桐島聰。共同社昨天報道，警視廳公安部已前往醫院了解，正展開鑑定身份工作，預料最快數天才有結果。

面對胃癌病情惡化，一名男子由本年起使用另一名字入院，直至上周四突然宣稱自己真正名字是桐島聰。當談及為何自爆時，他向醫護透露希望能夠在生命最後一刻用回自己名字，並說：「我是最後一個（東亞反日武裝戰線成員），把我逮捕吧。」在自願接受警方問話期間，老翁聲稱自己入院前曾用假名，替縣內某間土木工程公司工作。

等候對比DNA 確認身份 經調查，警方證實男子的確曾在上述公司任職多年，不過老闆及同事均不知道老翁正是桐島聰。縱使他的身體特徵與桐島聰高度相似，不過當年沒有搜集指紋，因此需取得及對比男子與桐島聰家屬脫氧核糖核酸（DNA），結果估計需時最快數天出爐。

若果老翁身正身份的確是桐島聰，其逃亡足足49年時間將會成為警視廳最長通緝紀錄。日媒稱，許多當時負責辦案警員現已退休，其中一名有份參與調查執法人員得悉上述消息後感到難以置信，甚至驚呼：「甚麼？是那個桐島聰嗎？」

桐島聰1954年1月9日在廣島縣出生，假如依然在世現已70歲。他1972年考入東京明治學院大學法學部，認識左翼分子黑川芳正及宇賀神壽一等人，並加入極左組織東亞抗日武裝戰線。該組織主張無政府主義等思想，多次透過激進手段展開反日運動，甚至策劃殺死當時的日皇裕仁，終極目標是解放日本。

東亞反日武裝戰線旗下戰鬥小組分成「狼」、「大地之牙」及「蠍」，桐島聰當時屬於蠍成員。1974年8月30日，狼小組在三菱重工位於東京總部安裝炸彈，造成8死近400傷，其他小組之後亦策動類似行動，直至1975年遭警方拘捕多名成員，僅得桐島聰成功逃脫。

警方事後以桐島聰涉嫌違反《爆炸物取締罰則》為由發布通緝令，同時在多處張貼海報，卻久久沒有得到任何線索。他的通緝海報一度遍及全國，成為國民另類集體回憶。本報綜合報道