美允售40架F16予土耳其

【本報綜合報道】土耳其總統埃爾多安上周四簽署國會通過認證瑞典加入北約的法案後，美國國務院上周五正式通知國會山莊，批准向土耳其出售40架F16戰機及79套同款戰機現代化套件，總值約230億美元（約1,794億港元）。美方同日亦向希臘有意採購F35A隱形戰機的計劃「開綠燈」，總值86億美元（約670億港元）。

土耳其2021年10月首次要求購買美國F16戰機，但土耳其遲遲不同意瑞典加入北約，成為美國國會批准軍售計劃的主要障礙。土耳其國會日前表決通過瑞典加入北約的議案，埃爾多安簽署生效。美國總統拜登隨即去信國會山莊主要委員會領袖，敦促他們別再拖延，立即批准土耳其的F16戰機軍售計劃。

希臘獲美批准採購F35A 根據土耳其軍售案，它分為兩部分，一部分是美國出售全新生產的F16戰機，另一部分是美國協助升級現役土耳其同款戰機，使它們升級成為V型。與土耳其存在主權爭議的鄰國希臘，上周五也獲得美國批准採購比F16戰機更先進的F35A隱形戰機。針對上述兩宗軍售案，美方均強調不會改變地區基本軍事力量平衡。