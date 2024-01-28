德擬供英法巡航導彈 換兩國軍援烏

【本報綜合報道】烏克蘭去年從英國及法國獲得空射巡航導彈，多次對俄羅斯發動遠距離攻擊，取得顯著的作戰效果。有報道指出德國正在考慮一個交換方案，透過向英法兩國提供德製金牛座巡航導彈，換取對方向烏方供應原先擁有的同款武器。

德國傳媒上周三率先報道，英國近日向德國提出一項協議，英方將向烏克蘭提供暴風影巡航導彈，條件是從德方獲得金牛座巡航導彈以補充彈藥。美國傳媒上周四報道，德國正在考慮上述方案，法國也加入，並將向烏克蘭提供法製SCALP-EG巡航導彈。烏克蘭去年5月正式要求德國提供金牛座巡航導彈，但德國總理紹爾茨5個月後正式拒絕，理由是他擔心這款可以實施遠距離打擊的武器，可能令俄烏戰爭升級。

德防長指不知情 對於報道內容，德國國防部長皮斯托留斯上周四表示不知情，坦言若有關談判正在進行，「那不涉及我的部門」。他指出，德國政府正式接受有關協議前，必須判斷其可行性，直言金牛座巡航導彈是高度技術性的武器，無法與其他國家產物比較。