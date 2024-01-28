美援烏戰略有變 棄奪失地 防禦為先

關乎未來10年 料春季公布文件 美國傳媒上周五報道，美國政府正在制訂協助烏克蘭的10年新戰略，不再強調收復被俄羅斯攻佔的領土，而是專注幫助烏方抵禦俄軍在戰場上的新進展，同時訂立加強該國戰鬥能力和經濟的長期目標；該文件預計今年春季公布。

《華盛頓郵報》引述知情美國官員報道，該戰略文件是30多個國家尋求長期在安全及經濟上援助烏克蘭的多邊努力一部分，各國都正在擬訂未來10年的對烏承諾，英國上周公布相關文件，法國總統馬克龍到烏克蘭時亦會發表法方文件。美方文件把支援烏克蘭分為4階段，分別是戰鬥、建設、恢復、改革，將保證支持烏克蘭的短期軍事行動，並建立能夠阻止俄羅斯侵略的未來烏克蘭軍隊，同時包括幫助保護、重建、擴大烏克蘭工業和出口基礎的具體承諾和計劃，協助該國進行全面融入西方機構所需的政治改革。

「建設」階段重點是對烏克蘭未來海、陸、空安全部隊的承諾，制訂出一支具有高度威懾力軍隊的路線圖。同時，部分補充資金是用以發展烏克蘭武器生產工業基礎。此外，美方計劃協助烏克蘭建立額外防空系統，在首都基輔及敖德薩以外的烏克蘭城市周圍形成「保護氣泡」，讓該國經濟及鋼鐵、農業等關鍵出口復甦。

西方冀烏專注遠距離火力戰術 拜登政府去年10月向國會提交援助烏克蘭的一籃子法案，其中尋求撥款610億美元（約4,758億港元）援烏。華府官員已經向國會議員表明，只有一半資金會用於戰場，其餘用來讓烏克蘭在沒有西方國家大規模援助下，鞏固自身未來安全。

上述計劃與去年相比發生巨大變化，當時美國和盟友向烏軍緊急提供訓練和先進裝備，希望迅速擊退佔領烏東及烏南的俄軍，但反攻失敗。美國官員指出，烏軍很難像去年那樣在各方向戰線大力推進，西方國家對今年的期望不是如同過往大規模炮火戰鬥，而是烏方避免失去比目前更多領土，並專注最近取得更大成功的遠距離火力戰術、阻止俄羅斯黑海艦隊、把俄軍困在克里米亞半島。本報綜合報道

烏克蘭很多外援軍備都來自美國。 澤連斯基