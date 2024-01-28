拜登憂選民流失 不支持加薩長期戰亂

【本報綜合報道】美國今年11月舉行大選，美國傳媒上周五引述白宮官員報道，總統拜登本月19日與以色列總理內塔尼亞胡通電話時，再要求以方更快地改在巴勒斯坦加薩地帶採取低強度行動，減少平民傷亡，他不是為了長達一年的戰事而參選。

一名拜登顧問指出，白宮非常憂慮拜登會流失年輕選民，他們大多反對拜登在加薩地帶戰事的政策。各州總統初選陸續登場，拜登不能夠讓以巴戰爭和愈來愈多的死亡數字佔據新聞。他近來數周對內塔尼亞胡感愈發沮喪，上月23日與對方通話時，最後擱下一句「對話已完」就掛電話，二人之後到本月19日才再對話。

致電內塔尼亞胡施壓 內塔尼亞胡本月18日聲言加薩地帶戰事會持續很多個月，拜登翌日通話時提及此事，多次詢問對方以軍改為低強度行動的計劃，以及在加薩地帶的整體戰略。內塔尼亞胡表示，在加薩地帶北部的行動正在過渡到低強度，也將在南部這樣做，但比預期需要更多時間，同時表明如果現時撤出加薩地帶，回教激進組織哈馬斯將回歸。

拜登提出3項人道要求 此外，拜登提出3項人道主義要求，第一是以色列容許聯合國人員進入加薩地帶，評估巴勒斯坦平民未來返回的條件；第二，從以色列南部阿什杜德港口運送麵粉到加薩地帶；第三，簡化從約旦經以色列和加薩地帶南部邊境運送援助物資的流程。內塔尼亞胡答應要求，但未知何時實行。二人亦討論談判協議拯救約130名人質。