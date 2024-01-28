兩岸國際

受人手不足困擾 美海軍擬降學歷要求

美國神盾驅逐艦卡尼號此前在紅海發射標準2型防空導彈。 美國神盾驅逐艦卡尼號此前在紅海發射標準2型防空導彈。
美國神盾驅逐艦卡尼號此前在紅海發射標準2型防空導彈。
【本報綜合報道】美國海軍近年不但面對艦艇短缺的情況，也與其他軍種一樣都被人手不足的問題困擾。美國傳媒上周五報道，美國海軍進一步降低入伍的學歷要求，容許未能夠從高中畢業，或沒有高中同等學歷的普通教育發展證書之人士參軍。
報道指出，美國所有軍種近年愈難吸引符合其體能、精神健康、道德標準的年輕人加入，但它們都盡可能避免降低學歷要求。根據美國海軍的新計劃，有意加入者只要在軍方資格認證測試中，在滿分99分中取得50分或以上，他們即使沒有相關的教育證書都可以參軍。美國海軍對上一次剔除這項入伍學歷要求，已經是2000年。
高中未畢業 去年2400人被拒入伍
美國海軍解釋，每年都有數千人到招募站表示有意加入，但因沒有教育證書而被拒諸門外；去年超過2,400人被拒絕，當中多達500人可以取得更高分數而入伍。受新冠疫情影響，美國所有軍種面臨招攬新血的挑戰，不得不關閉招募站，以及停止在高中及很多公共活動場所招募，這些地方是吸納大批年輕人入伍的傳統熱門地點。
報道提到，美國海軍去年估計的招募人數是37,700人，最終只有31,834人加入；今年目標提高至40,600人，但承認不會完全期望可以實現此事。美國海軍是唯一美國軍種，容許軍方資格認證測試的「第4類」人士加入，即取得30分或以下，理由是很多崗位毋須取得整體較高的分數，例如廚師或水手長，因而擴大該級別的人數。
美國神盾驅逐艦卡尼號與也門叛軍青年運動交手紀錄美國神盾驅逐艦卡尼號與也門叛軍青年運動交手紀錄
美國神盾驅逐艦卡尼號與也門叛軍青年運動交手紀錄
美國神盾驅逐艦卡尼號基本規格美國神盾驅逐艦卡尼號基本規格
美國神盾驅逐艦卡尼號基本規格
美國海軍近年加強吸引年輕人參軍。美國海軍近年加強吸引年輕人參軍。
美國海軍近年加強吸引年輕人參軍。
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