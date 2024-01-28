受人手不足困擾 美海軍擬降學歷要求

【本報綜合報道】美國海軍近年不但面對艦艇短缺的情況，也與其他軍種一樣都被人手不足的問題困擾。美國傳媒上周五報道，美國海軍進一步降低入伍的學歷要求，容許未能夠從高中畢業，或沒有高中同等學歷的普通教育發展證書之人士參軍。

報道指出，美國所有軍種近年愈難吸引符合其體能、精神健康、道德標準的年輕人加入，但它們都盡可能避免降低學歷要求。根據美國海軍的新計劃，有意加入者只要在軍方資格認證測試中，在滿分99分中取得50分或以上，他們即使沒有相關的教育證書都可以參軍。美國海軍對上一次剔除這項入伍學歷要求，已經是2000年。

高中未畢業 去年2400人被拒入伍 美國海軍解釋，每年都有數千人到招募站表示有意加入，但因沒有教育證書而被拒諸門外；去年超過2,400人被拒絕，當中多達500人可以取得更高分數而入伍。受新冠疫情影響，美國所有軍種面臨招攬新血的挑戰，不得不關閉招募站，以及停止在高中及很多公共活動場所招募，這些地方是吸納大批年輕人入伍的傳統熱門地點。

報道提到，美國海軍去年估計的招募人數是37,700人，最終只有31,834人加入；今年目標提高至40,600人，但承認不會完全期望可以實現此事。美國海軍是唯一美國軍種，容許軍方資格認證測試的「第4類」人士加入，即取得30分或以下，理由是很多崗位毋須取得整體較高的分數，例如廚師或水手長，因而擴大該級別的人數。

美國神盾驅逐艦卡尼號與也門叛軍青年運動交手紀錄 美國神盾驅逐艦卡尼號基本規格 美國海軍近年加強吸引年輕人參軍。