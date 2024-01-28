愈趨強硬 也門叛軍導彈 首次直射美艦

也門叛軍青年運動對紅海船艦的攻擊，未有因美國接二連三發起軍事行動而停止，上周五更是自去年10月向區內船舶開火以來，首次直接對準美國軍艦攻擊，但遭對方實施「神盾」防空作戰，成功擊落來襲空中目標。美方大約半天後作出反擊，又一次採取先發制人打擊行動，摧毀上架兼隨時發射的反艦導彈。

負責中東地區軍事行動的美國中央司令部通報，也門薩那時間上周五下午一時半，青年運動從也門根據地向在亞丁灣的美國海軍神盾驅逐艦卡尼號，發射一枚反艦彈道導彈但被攔截，沒有造成人員受傷及無通報出現受損狀況。一名匿名美國官員向美聯社表示，這是青年運動襲擊紅海船艦以來，首次直接以美國軍艦為攻擊目標。

美艦兩周前確認將受攻擊 美國海軍研究所新聞網站指出，美國本月12日對青年運動發動第一波空襲之前，美國國防部並無明確說明，美國軍艦是否成為攻擊目標，表示無法判斷來襲導彈或無人機的目標，所以只通報美方艦艇自我防衞實施防空作戰。直至本月14日，美國中央司令部首次表明青年運動攻擊美國軍艦，神盾驅逐艦拉布恩號擊落一枚反艦巡航導彈。

拉布恩號抑或卡尼號才是首艘被青年運動直接對準攻擊的美國軍艦，美聯社引述的官員沒有解釋。值得留意的是，卡尼號是此輪紅海衝突以來，首艘與青年運動交手的美國軍艦，它去年10月19日在紅海利用標準2型防空導彈及艦炮，擊落4枚陸攻巡航導彈及15架長程攻擊無人機，但這批空中目標是飛往以色列而非瞄準該艦。

油輪亞丁灣中彈 焚燒5小時 另一方面，卡尼號受襲約6小時後、即也門薩那時間上周五晚上7時45分，美國中央司令部表示青年運動再度向亞丁灣開火，發射一枚反艦彈道導彈擊中在馬紹爾群島登記的油輪M/V Marlin Luanda號；受襲油輪發出求救信號，並在中彈5小時後仍然起火。網上流傳的照片可見，起火位置是艦橋前方右舷，船上滅火系統啟動射水。

也門薩那時間上周六凌晨3時45分，即M/V Marlin Luanda號受襲約8小時後，美國中央司令部部隊在青年運動位於也門的根據地，識別一枚對區內商船及美國海軍艦艇構成迫在眉睫威脅的反艦導彈，於是立即採取打擊行動予以摧毀。美國中央司令部強調，今次行動保護航行自由，為美軍艦艇及商船營造更安全航行的國際海域。

M/V Marlin Luanda號持有人是總部設在英國倫敦的公司Oceonix Services，但它事發時由總部設在新加坡的世界頂級大宗商品供應商托克（Trafigura）使用。托克證實該油輪遭導彈擊中，其中一個貨艙起火；又提到油輪當時運載原產俄羅斯的石油產物石腦油。實時船舶動態數據顯示，它當時由希臘拉科尼亞灣駛往新加坡。本報綜合報道

油輪M/V Marlin Luanda號中彈後引發猛烈火勢。 油輪M/V Marlin Luanda號中彈後持續冒煙。