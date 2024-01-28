網上挑狗 付款後直播主失聯

【本報綜合報道】內地傳媒上周四報道，四川省消費者史先生上月在短片平台一場「直播挑狗」選中一隻德國牧羊犬，隨後按照主播指示添加微信並付款。詎料對方再索要檢測費、餵養費等其他雜費，他拒絕並要求退款，對方未退款更失聯，令他質疑是騙局。平台工作人員指涉事帳號被短期封禁，若後續再有違規將從嚴處置。

史先生上月15日觀看帳號名為「大型萌寵生活館」的直播，主播逛狗市期間指示有意者能夠在評論區留言購買，史先生看中一隻目標後添加商家微信號，並支付700元（人民幣‧下同，約774港元）。商家翌日上午再索要490元（約543港元），聲稱包括120元（約133港元）身體檢測、120元抗體、80元（約89港元）驅蟲、70元（約77港元）籠子、100元（約111港元）路上清理餵養費用，史先生感到突兀且莫名其妙，要求退款遭拒，對方更指他向微信支付投訴的行為等於取消訂單。

也有不少消費者表示遭遇類似經歷，通常買回來的狗都活不長或貨不對辦。短片平台表示，平台方一直禁止違規售賣活體動物等行為，仍然有團夥試圖通過不正當引流等手段，將用戶違規引至第三方社交平台，脫離平台監管，從而展開非法交易，甚至具詐騙等風險。有關史先生已經支付的700元，平台方表示涉事帳號沒在平台開店，而是透過添加微信號引流，可以嘗試諮詢轉帳平台追回損失。史先生早前亦向市場監管局平台投訴商家，要求退賠費用，目前仍在處理。