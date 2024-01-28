深圳珠寶商 借貨熔金套現 騙60同業逾千萬

廣東省深圳市一名商人日前涉嫌透過借貨名義，從60多名同行取得大量珠寶首飾後，成功抽去當中黃金，並融成一條4公斤重金條，最後向商家們發布疑似「走佬」訊息。內媒日前報道，一眾懷疑受騙商家已集體報警，估計合共損失金額超過8位數人民幣，現時押借貨物需交出身份證及押金。

深圳水貝社區擁有全國珠寶加工產業超過七成體量，匯聚至少4,600多間珠寶公司。商人劉先生（化名）日前受訪時稱，當地一直存在商家之間借貨行為，一般商家會開出借貨單，獲借貨者簽名後可帶走珠寶首飾，最後收回貨物或結算款項。他指相熟商家甚至可以「刷臉拿貨」，因此吸引很多剛入行年輕人前來發展。

當談及懷疑受騙詳情時，劉先生稱同行李××本月中旬前來借貨之餘，亦同時陸續向60多名商家借貨，包括鑽石、彩色寶石、珍珠及翡翠等貴重珠寶。由於李××已在水貝經營超過10年，加上平時信譽不錯，眾人當時沒有多想。

被騙者來自北京上海廣州 直至本月20日凌晨，其中一名商家收到李××發來一照圖片，懷疑把借來珠寶首飾熔成金條，還說「對不住了」。劉先生稱，多個借貨商家翌日發現聯絡不到李××，懷疑對方已套現跑路，於是集體前往翠竹派出所報案。

劉先生承認，是次受影響商家範圍較廣，包括來自北京市、上海市及廣州市商戶，有人損失數萬元人民幣，也有人失去價值百萬貨物。

他指目前唯一能夠確定事情就是首飾已被熔成黃金了，還不知道其餘寶石有否遭到套現，「畢竟人都見不到，目前還在等警方消息」。

然而，一名與李××相熟商家受訪時澄清，李××沒有跑路，早前人在廣東老家，當一眾商家報警後，已接受調查，沒有被拘留。他稱對方行為的確令人難以理解，也讓同行感到氣憤，又指水貝曾發生帶貨跑路騙案，卻從未遇過借貨熔金事件。

事件曝光後，一名珠寶商形容事件影響惡劣，很多商家現時要求借貨者須抵押身份證等。羅湖區翠竹派出所民警稱不便透露案情，深圳市黃金珠寶首飾行業協會相關工作人員亦表示不會就此事受訪。本報綜合報道