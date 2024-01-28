甘肅少雪少雨 涇川縣調度供水

【本報綜合報道】甘肅省平涼市涇川縣住建局和水務局上周四聯合發布通告，表示今年以來涇川縣降雨偏少，入冬以來持續乾旱少雪，供水形勢不容樂觀。兩部門將啟用緊急水源工程，加強水資源調度，多方落實節約用水措施。

部分高耗水企業及相關服務業依照「分類管理、科學區分、循序漸進、嚴格控減」的原則，對用水採取適當限制措施。城鄉供水單位切實加強供水管網排查、維修保養，全力減少漏損。此外，城鄉供水單位結合該縣供水保障工程運作實際，採取臨時分段、分片、分時供水，優先保證群眾生活用水，處於管道末端的村社群眾在用水低峰取水並適當儲存。

料本周迎降雪

全縣廣大城鄉居民要建立節約用水意識，形成計劃用水、節約用水、循環用水的好習慣。各機關事業單位要帶頭落實節水型社會建設要求，健全節水用水制度機制，加強辦公場所用水管理，杜絕長流水和跑冒滴漏等現象。涇川縣過去24小時總降水量僅0.1毫米，上周五至周二天氣以晴、多雲為主，周三預計迎來降雪。