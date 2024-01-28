雲南煙草公司前高層受賄認罪

涉款近4億元

吉安市人民檢察院指控，被告顧波1999年至2018年擔任雲南省煙草物資配套公司黨委副書記、經理，雲南中煙物資（集團）有限責任公司黨委副書記、董事、總經理，雲南中煙工業有限責任公司黨組成員、副總經理期間，利用職務便利為他人在捲煙材料業務承接、供應商資格認定、資金結算及招標代理業務承接等方面提供幫助，謀取利益，非法收受10人股份和金錢，明知並認可其子收受他人給予的金錢。