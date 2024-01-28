雲南煙草公司前高層受賄認罪
【本報綜合報道】江西省吉安市中級人民法院上周四公開開庭審理雲南中煙工業有限公司前黨組成員、副總經理顧波受賄一案，他共計收受折合逾3.5億元人民幣（約3.9億港元）、1.5萬美元（約11.7萬港元）及5萬港元，當庭表示認罪悔罪。
涉款近4億元
吉安市人民檢察院指控，被告顧波1999年至2018年擔任雲南省煙草物資配套公司黨委副書記、經理，雲南中煙物資（集團）有限責任公司黨委副書記、董事、總經理，雲南中煙工業有限責任公司黨組成員、副總經理期間，利用職務便利為他人在捲煙材料業務承接、供應商資格認定、資金結算及招標代理業務承接等方面提供幫助，謀取利益，非法收受10人股份和金錢，明知並認可其子收受他人給予的金錢。
去年1月，顧波被通報涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委駐工業和信息化部紀檢監察組紀律審查和江西省吉安市監委監察調查。今次庭審中，公訴機關出示相關證據，顧波及其辯護律師進行質證，控辯雙方在法庭主持下發表意見。
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