起重機坍塌3死 報告指生產安全事故

【本報綜合報道】湖南三一塔式起重機機械有限公司去年在寧鄉高新技術產業園區，展開塔式起重機新產品測試時坍塌，造成3人死亡及一人重傷。長沙市政府上周四發布事故調查報告，確認這是特種設備相關的生產安全責任事故，指摘現場安全管理存在嚴重缺失、漏管失控、責任懸空、作業人員違規操作等問題。

事發去年3月16日，塔式起重機爬升架及以上部分構件在測試試驗期間突然下墜，爬升架整體結構框架亦隨之散落和崩塌，最終在起重機平台作頂升測試的3人墜落到測試區的水泥地面，另一人被困在駕駛室。調查顯示，事故直接原因為作業人員違規操作，未依要求安裝頂升橫樑掛鈎安全銷和頂升油缸輔助組件，導致爬爪與踏步底部發生剪切；加上安全意識薄弱，未正確佩戴及使用防墜安全帶等因素。

公司屢傳作業員受傷 事故責任方面在於涉事公司主體責任落實不到位，存在重效益輕安全的傾向，法定代表人未充分履行安全生產第一責任人的職責。該公司自2020年起，屢次傳出作業人員受傷和疏忽安全等事件。報告指出，寧鄉高新區管委會、產業發展局（安全生產監督管理局）、市場監督管理局、工業及信息化局對事故負監管失察等責任。涉事公司試辦中心副主任蔡偉涉嫌重大責任事故罪，報告建議移交公安機關處理；8名公職人員亦被建議按管理權限，由紀檢監察機關處理。