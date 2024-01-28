違規施工誤燒發泡膠 江西店舖毒煙殺39人

江西省新余市一間臨街店舖上周三發生大火，釀成39人死亡；起因是失火建築地下一層進行冷藏庫裝修過程期間，施工人員違規動火施工。內地傳媒上周六報道，工人施工時發泡膠起火，產生的大量有毒濃煙湧上二樓令受困人員窒息，造成大量傷亡。國務院宣布在全國進行消防安全集中除患攻堅大整治行動。

起火建築分為地下一層冷藏庫，一樓網吧，二樓訓練機構和賓館。事發前幾天，冷藏庫正在施工，附近居民看到有大量發泡膠運到店內。救援人員表示，工人在電焊切割過程中導致發泡膠起火，受困人員主要是參加教育諮詢訓練的學生和住宿旅客，死者分別為31名學生、一名老師、一名工人、6名賓館工作人員，大多20來歲。

報道指出，發泡膠燃燒產生的黑色有毒濃煙可以短時間內造成人員窒息，是今次事故死傷慘重的直接原因。一名成功從網吧逃生的男子憶述，現場有滾滾濃煙，氣味異常刺鼻，聞幾秒便暈眩；建築內部通道狹窄逼仄，布局複雜，安全隱憂明顯。生還者指事發時現場一片混亂，環境昏暗，幸好曾接受安全培訓，才得以逃離現場。

國務院全國推消防整治 河南省南陽市及江西省新余市接連發生嚴重致命火災，國務院安全生產委員會辦公室上周五宣布即日起至3月底，在全國針對小型學校幼兒園、小型醫療機構、小商店和小型生產加工企業等9類小型場所，集餐飲、住宿、娛樂、商業等多業態混合生產經營場所以及人員密集場所等，組織進行消防安全集中除患攻堅大整治行動。

當局要求集中整治違法違規施工作業及生產經營、安全疏散條件不足、違規設置防盜網及廣告牌等問題，集中開展排查、整治、曝光、演練、約談、督導行動。嚴格查處違法行為者，涉嫌犯罪將追究刑責；對工作延遲或敷衍則通報批評、督辦整改，問題嚴重將嚴肅問責追責。若發生群死群傷火災，當局嚴肅追究相關人員責任。

銀川燒烤店氣爆追責 另一方面，寧夏自治區銀川市燒烤店去年6月21日燃氣爆炸導致31人死亡，中央紀委對自治區政府黨組副書記、副主席陳春平，銀川市委書記趙旭輝的失職失責問題立案審查。國務院常務會議通過調查報告，認定這是相關企業違法違規檢驗、經營，配送不符合標準的液化石油氣瓶，燒烤店使用時違規操作發生洩漏爆炸，地方黨委政府及其相關部門履職不到位、燃氣安全失管失控，造成的生產安全責任事故。本報綜合報道