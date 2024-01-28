王毅會晤沙利文 談及台灣大選

【本報綜合報道】中國外交部長王毅與美國白宮國家安全顧問沙利文上周五至上周六在泰國曼谷會面時提到，即使台灣舉行選舉亦改變不了台灣是中國一部分的基本事實。中方形容，兩人就妥善處理中美關係重要敏感問題展開坦誠、實質性、富有成果戰略溝通。

再促美勿支持台獨 王毅強調，台灣問題是中國內政，台灣地區選舉改變不了台灣是中國一部分的基本事實。他指出，台灣海峽和平穩定最大風險及中美關係最大挑戰均是「台獨」，美方須恪守一個中國原則及中美三個聯合公報，將不支持「台獨」承諾落實到行動上，支持中國和平統一。

此外，王毅指出各國都有國家安全關切，必須正當合理，不能夠搞泛政治化及泛安全化，更不能夠借此遏制打壓他國發展，雙方同意就國家安全及經濟活動之間邊界舉行進一步討論。他又稱，雙方同意共同落實三藩市願景，包括推進中美各領域各層級交往，用好目前戰略溝通渠道以及外交、兩軍、經濟、金融、商務、氣候變化等領域一系列對話磋商機制等。

白宮事前透露二人會面是延續美中元首去年11月在加州三藩市會面的討論，繼續研究改善兩國雙邊關係的方法，美方在與中方有分歧的議題表明立場。另外沙利文與泰國總理賽塔上周五會晤，磋商區內及全球議題，包括緬甸局勢、以巴戰事等。他表示，美國承諾會擴大與泰國的貿易及投資，協助泰國加快轉型潔淨能源等。