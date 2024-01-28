現任總理失國會議席勢換人 大洋洲國家圖瓦盧與台斷交升溫

台灣邦交國之一、大洋洲國家圖瓦盧前天舉行大選，親台總理瓦塔諾（Kausea Natano）翌日證實失去國會議席，相反主張重新審視對台外交關係的財長帕伊紐（Seve Paeniu）在無對手情況下成功保留議席，正尋求成為新總理，或進一步增加兩地斷交機會。

6,000多名登記選民可從8個選區中，每區選出兩名議員，總共誕生16名國會議員。由於圖瓦盧沒有政黨，當選議員需通過與其他當選人磋商，之後組成派別，從人數最多派別產生新總理。美媒日前估計，除了帕伊紐，另一親台前總理索本嘉（Enele Sopoaga）亦有可能爭奪總理寶座。

競爭對手主張審視對台關係 當勝選後，帕伊紐昨天受訪時提到，縱使前政府曾就國家外交路線，到底承認中國大陸抑或台灣展開廣泛內部討論，新政府無疑需作出檢討，藉此決定政策立場。他日前受訪時曾坦言，上述決定取決於哪一方能夠回應及支持實現國家發展優先事項等。

另一親台前總理亦有望繼任 至於索本嘉亦順利選出，被外界視為新總理另一熱門人選。他早前重申支持國家與台維持邦交，希望廢除與澳洲達成安全協議。當地選委會提到一眾新議員將開會選出新總理，不過由於船程問題，預料局勢要到本周才開始明朗化。

針對外界憂慮台灣或再失去邦交國，台灣外交部昨午發新聞稿重申，台灣與圖瓦盧共享民主、自由及法治等普世價值，對於圖國透過公開、透明及平和民主機制舉行大選，以及當地人民自主決定產生相關選舉結果表示尊重。

新聞稿另提到，圖瓦盧在大選過程出現候選人輪替，乃民主體制國家正常情形，將密切注意當地選後政局發展，持續深化與圖國新任國會議員當選人友好情誼及雙邊合作，確保兩地邦誼穩固。

台灣本月13日舉行總統選舉後，另一大洋洲國家瑙魯共和國隨後宣布與台斷交，並恢復與大陸之間外交關係。截至目前，台灣只剩下12個邦交國，分別是大洋洲馬紹爾群島、帛琉、圖瓦盧，非洲國家伊斯瓦蒂尼，歐洲梵蒂岡，以及美洲國家伯利茲、危地馬拉、海地、巴拉圭、聖基茨和尼維斯、聖露西亞、聖文森特和格林納丁斯。本報綜合報道

總理 瓦塔諾 台灣邦交國數量持續減少。（Getty Images圖片） 財長 帕伊紐 圖瓦盧大選結果或影響與台的外交關係。