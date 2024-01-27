都市壓力大 夫婦搬小鎮享受生活

【本報綜合報道】一對越南籍夫婦原本居住在澳洲維多利亞省的大城市，面對龐大的生活壓力，二人毅然搬到新南威爾士省的偏遠地區生活。他們搬家後可從工作與生活取得平衡，更與當地居民建立了緊密的連繫，找到家的感覺。

原花3小時通勤 倦極萌去意 澳洲媒體周四報道，蔡登（Thai Dang，音譯）從事水利工程，2012年首次來到墨爾本便愛上了這個地方，並在當地與妻子莊阮（Trang Nguyen，音譯）相識相愛。無奈這個大城市交通擁擠，每天上班都要花上3小時通勤，令他十分疲倦，萌生離開念頭，碰巧莊阮也有意探索澳洲未去過的地方。於是他在新南威爾士省墨累一個千人小鎮找到工作後，便舉家遷往當地，2019年迎來兒子森尼（Sunny）出生。

數年後，蔡登在新南威爾士省北部小鎮威坎尼亞找到一個提供住宿的職位，負責當地的大型水利工程，於是他們去年一月再次搬家。蔡登在威坎尼亞的工作可幫助沿河居住的民眾，感覺自己受到重視，遂決定留下生活。蔡登透露，他們毋須負擔高昂的租屋費用，也不必花長時間通勤，一家三口能有更多時間一起相處。