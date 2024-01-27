揭2500年前沼澤木乃伊 保存完好助研北愛史

英國北愛爾蘭的考古學家近期在貝拉希村的泥炭沼澤中，發現一具「沼澤木乃伊（Bog Body）」，推測是一名十幾歲少年的遺骸，可以追溯至2,500年前。遺骸包括骨頭、皮膚等，還有一個疑為腎臟的器官。這是北愛爾蘭首次發現沼澤木乃伊，為了解該地區當代歷史提供新線索。

英媒周四報道，北愛爾蘭警察局的考古部門去年10月接獲報案指地面存在人骨。刑偵督察迪漢（Nikki Deehan）表示，警方最初不確定這些遺骸是屬於古代還是最近的，直至放射性碳測年顯示其死亡時間在2,000至2,500年前。

推測屬10多歲少年遺骸 警方表示，挖掘工作中發現了一塊脛骨、腓骨、肱骨、尺骨和橈骨，這些骨頭可能屬於一名男性的左腿和右臂，其死亡年齡在13至17歲之間。雖然迄今為止對少年的死因知之甚少，但與一般的沼澤木乃伊不同，這具遺骸骨骼保存完好。

北愛爾蘭林務局執行長奧博伊爾（John Joe O'Boyle）稱，這一發現非常令人興奮，遺骸將轉移到博物館服務部門作進一步檢查和保存。他又直言，這無疑為當地的歷史和文化意義，及整個歐洲在沼澤木乃伊的考古發現，增添了重要的篇章。本報綜合報道