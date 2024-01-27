藐視國會罪成 前白宮顧問判囚

【本報綜合報道】美國前白宮貿易顧問納瓦羅因拒絕配合2021年1月6日國會暴動案的調查，被控藐視國會，周四被判監禁4個月，以及罰款9,500美元（約7.4萬港元）；他隨即提出上訴。

拒助查國會暴動案 華盛頓聯邦檢察官要求法官判處納瓦羅監禁6個月，理由是他選擇效忠前總統特朗普而非法治，公然藐視國會；納瓦羅的代表律師要求法官判處其當事人緩刑，稱納瓦羅以為自己不必與國會合作，因他認為特朗普援引了行政特權的法律原則，該原則保護部分總統紀錄和通訊不被洩露。

74歲的納瓦羅因為拒絕依據傳票向民主黨領導的國會暴動案調查委員會移交文件和提供證詞，於去年9月被判兩項藐視國會罪罪名成立。他在周四辯稱，該委員會令他相信，他們已經接受了特朗普援引行政特權這一點，又指檢察官所尋求的嚴厲懲罰沒有道理。

納瓦羅要求在上訴期間暫緩執行判刑，但法官沒有就這事宜立即作出裁決，並譴責納瓦羅以往指摘拜登和其他知名民主黨人士，在幕後支持控告他的言論。