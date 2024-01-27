25共和黨州長 撐德州引憲法護邊境
【本報綜合報道】美國聯邦最高法院日前裁定聯邦邊防人員可以拆除德州接壤墨西哥邊境的刀片刺網，德州州長艾博特反指拜登政府無法履行憲法責任，觸發該州啟動憲法權利自我防衞保護邊境。25名共和黨籍州長周四發表聯合聲明支持艾博特的決定，前總統特朗普呼籲其他州份派國民警衞軍協助德州。
聯合聲明指，總統拜登及其政府讓美國人和國家在破紀錄的非法移民越過南部邊境進入美國時完全脆弱。面對非法移民、芬太尼湧入及恐怖分子進入美國等問題，德州採取行動保護美國公民，對比起遵守法治和保護邊境，拜登政府卻攻擊和起訴德州。各州支持艾博特及德州利用一切工具和策略，包括架設刀片刺網來保衞邊境。
特朗普籲派國民警衞軍協助
特朗普表示，面對如此的國家安全、公共安全及公共衞生災難，德州正確地引用憲法的侵略條款，必須獲得全面支持來抵抗非法移民入侵，鼓勵所有願意的州份調派國民警衞軍到德州阻止非法移民進入，在邊境驅趕他們離開，所有美國人都應支持德州的措施。
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