25共和黨州長 撐德州引憲法護邊境

聯合聲明指，總統拜登及其政府讓美國人和國家在破紀錄的非法移民越過南部邊境進入美國時完全脆弱。面對非法移民、芬太尼湧入及恐怖分子進入美國等問題，德州採取行動保護美國公民，對比起遵守法治和保護邊境，拜登政府卻攻擊和起訴德州。各州支持艾博特及德州利用一切工具和策略，包括架設刀片刺網來保衞邊境。