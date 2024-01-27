稱曾受中情局酷刑 峇里恐襲案犯人求輕判

【本報綜合報道】印尼峇里島2002年發生爆炸恐襲，造成202人死亡。兩名涉嫌串謀施襲的馬來西亞回教徒周四在古巴關塔那摩灣軍事法庭向受害者道歉，他們供稱早年被美國中央情報局（CIA）關押時曾遭受酷刑，要求軍事陪審團作為量刑因素。

被告阿明（Mohammed Farik Bin Amin）和萊普（Mohammed Nazir Bin Lep）上周達成認罪協議，承認與恐怖組織阿蓋德串謀施襲，同時指證恐襲主謀努爾賈曼（Encep Nurjaman）。阿明向受害者、家人和所有回教徒道歉，指他被美國關押20年間已改過自新，聲稱在爆炸發生後才知道案件，自己只負責為罪犯提供幫助和轉移資金。

面臨25年刑期

阿明供稱，他2003年被捕後至2006年間，在CIA秘密海外監獄曾遭受酷刑，並向陪審團展示最近解密的自畫像，包括他赤裸、戴頭罩和腳鐐，以及獄卒向他的口鼻灌水施行水刑之畫作。萊普稱，會原諒對他施以酷刑的人。兩名被告正面臨20至25年刑期，不得以關押期抵銷，但依照協議可以在今年稍後返回馬來西亞服刑。