737 MAX 7盼安全豁免 美參議員促FAA駁回

波音未回應737 MAX 9客機甩門原因。

【本報綜合報道】美國哥倫比亞廣播公司周四報道，參議員譚美‧達克沃斯去信聯邦航空局（FAA），要求駁回波音公司對737 MAX 7客機的安全豁免請求。737 MAX 7是737 MAX系列中最細機型，至今仍未獲得認證。

聯邦航空局於去年8月公布適航指令，指報告顯示在某些環境和操作條件下，737 MAX 7引擎防冰系統一旦在乾燥環境中開啟超過5分鐘，可能令引擎進氣道內管過熱，導致進氣道內管失效及進氣道罩嚴重受損。聯邦航空局告訴航空公司，在波音找到解決方法前，機師應把防冰系統使用時間限制在5分鐘內。雖然上述問題從未在飛行途中發生，但波音認為在特定天氣條件下存在理論可能，最壞情況是部件脫落。

斥波音圖續用缺陷零件 譚美‧達克沃斯批評波音將利潤置於乘客安全之上，並希望獲得特別許可，以便能在尚未認證的飛機上繼續使用有缺陷零件，波音拒絕評論事件。此外，波音行政總裁卡爾霍恩與數名參議員在國會會面，他沒有回答737 MAX 9客機甩門原因。