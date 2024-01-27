傳普京向美稱願意談烏未來

【本報綜合報道】俄烏戰事即將踏入第3年，美媒周五指俄羅斯總統普京曾通過間接渠道向美國發出信號，表明願意談判包括烏克蘭未來的安全安排。美國官員稱未注意到相關姿態，認為俄方只是試探美國是否準備好談判，目前無迹象顯示普京希望結束戰爭。

美指烏需自決與俄談判 克里姆林宮消息人士稱，俄方上月通過中間人向美國高級官員傳達訊息，普京或願意考慮放棄對烏克蘭中立地位的堅持，甚至最終放棄反對烏克蘭加入北約。莫斯科的條件是，基輔需承認俄軍目前控制的約18%烏克蘭土地為俄領土。克宮發言人佩斯科夫重申，普京多次表明俄羅斯願意就烏克蘭問題談判，希望通過外交手段實現目標，否則軍事行動將繼續。

美國國家安全委員會發言人沃森稱，不知道俄羅斯立場發生上述變化，烏克蘭將自行決定是否、何時及如何與俄羅斯談判。前白宮官員希爾（Fiona Hill）認為莫斯科想讓外界產生有談判渠道而一切取決於美國的想法，是典型俄羅斯把戲。瑞典國家安全顧問蘭德霍爾姆（Henrik Landerholm）承認聽到談判相關傳言，但認為烏克蘭不可能接受。