運輸機疑遭烏導彈擊落 俄稱循恐怖主義徹查

俄軍一架伊爾76運輸機周三在西部邊境別爾哥羅德州墜毀，機上74人遇難，包括65名烏軍戰俘。俄羅斯調查委員會周四表示，初步調查顯示運輸機受到自烏克蘭領土發射的防空導彈攻擊，循恐怖主義刑事罪案方向調查。

調查委員會指，在墜機現場尋獲人體殘肢及運輸機黑盒，黑盒已送往解碼。機身碎片及其他證物，交予專家鑑定。調查人員在現場向目擊者問話，並展開連串調查，希望查明參與實施恐怖主義行徑的烏克蘭武裝部隊人員。聲明提到，運輸機上有超過60名烏軍戰俘與6名俄軍機組人員，以及負責押送的憲兵。

尋獲黑盒及殺傷破片 有俄羅斯緊急情況部官員稱，運輸機殘骸上發現數百個由導彈殺傷破片造成的洞孔，並在運輸機外殼殘骸找到殺傷破片。官員解釋，不同類型導彈中的填充物形狀均有不同，按照設計者指定的參數，導彈在接近目標時爆炸。通過彈道檢測，便可確認殺傷破片所屬導彈型號。法國廣播電台援引消息報道，烏軍使用美國援助的愛國者導彈，擊落俄軍運輸機。

俄羅斯常駐聯合國副代表波利揚斯基表示，目前所有可靠證據顯示，事件是一宗蓄意及有預謀犯罪。烏克蘭領導層非常清楚烏軍士兵將運往商定交換地點，並且對路線及方法一清二楚。他續表示，換俘行動更非首次，烏克蘭今次以最野蠻方式破壞交換俘虜，原因莫名其妙。

烏克蘭常駐聯合國副代表加維約欣反指，俄羅斯應為戰爭帶來的暴行、死亡及破壞負上全責。她強調，烏軍會繼續以伊爾76或其他俄軍飛機為目標，包括那些往返別爾哥羅德至哈爾科夫的飛機。聯合國副秘書長卡迪洛指出，聯合國無法核實關於一架俄羅斯飛機在烏克蘭邊境附近墜毀的報道，呼籲交戰雙方避免衝突進一步加劇。

烏否認事前收俄請求 俄羅斯國家杜馬國防委員會主席卡爾塔波洛夫透露，運輸機進入事發空域前15分鐘，烏克蘭國防部情報總局（GUR）已接獲俄方知會並回覆確認。克里姆林宮發言人佩斯科夫證實，事前已把運輸機載有烏軍戰俘一事通知烏方。

惟GUR發言人允尤索夫否認曾收到確保別爾哥羅德周圍空域安全的書面或口頭請求，並指俄軍防空系統當日曾啟動，烏克蘭國家安全局就事件啟動刑事調查。本報綜合報道