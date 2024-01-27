美國伊拉克將商討聯軍撤出

駐守伊拉克的美軍部隊持續遭伊朗為首「抵抗軸心」勢力攻擊，美軍本月初報復擊斃伊朗民兵指揮官後，伊拉克總理蘇達尼要求以美軍為首的國際聯軍撤出。美國和伊拉克政府周四宣布即將開始談判，討論打擊回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）的進程，預計涉及終結聯軍部署。（綜合報道）