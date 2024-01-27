朝趨強硬 美憂重演延坪島炮戰

【本報綜合報道】北韓對美國和南韓的政策近日改為公開敵對，美國官員憂慮北韓領袖金正恩或於未來數月對南韓採取某種致命的軍事行動，可能類似2010年延坪島炮戰，惟朝鮮半島目前沒有爆發全面戰爭的即時風險。

美媒周四報道，華府評估金正恩近日發表更強硬言論是挑釁行為一部分，但比以往更有進犯性，所以應認真看待，加上北韓與俄羅斯的夥伴關係持續增長，金正恩或變得更有膽量。美國總統拜登、國務卿布林肯及其他美國官員曾要求中國官員嘗試游說北韓停止試射導彈，知情華府官員透露雖然北京會協助北韓規避制裁，但不想區內爆發軍事衝突，不過中方對朝方的影響力有限制，在俄朝關係更緊密下，中方影響力可能會繼續減弱。金正恩似乎加強了他的軍事和外交地位，如果他冒戰爭和金氏政權風險，那將令人驚訝。

未有爆全面戰爭風險 報道指，華府目前未發現北韓正為戰鬥或重大戰爭做準備的具體迹象，相信平壤決定向俄羅斯運送大量老式炮彈和小量現代化彈道導彈用於烏克蘭戰場，這表明金正恩並沒有為與南韓發生長期衝突做好準備，因為計劃進行重大軍事行動的領袖會囤積導彈和炮彈庫存。

美方估計，金正恩可能用他認為可避免局勢迅速升級的方法發動襲擊，例如2010年11月23日發生的延坪島炮戰。當日，南韓在年度例行軍演期間發射數十枚炮彈，北韓隨即炮擊延坪島南韓炮兵陣地，南韓還擊，雙方開始進行互射。炮戰造成島上兩名南韓士兵及兩名工人死亡，數十人受傷；北韓亦有5名士兵陣亡。