以軍疑向領物資人群開火 加薩城20死150傷

【本報綜合報道】巴勒斯坦衞生部周四指，以色列軍隊攻擊在加薩北部加薩城一個救援物資領取點排隊等候人道物資的平民，造成至少20人死亡、150人受傷。

衞生部發言人在聲明稱中指，以軍對數千名等待援助的飢餓民眾進行屠殺，又指很多傷者情況危殆，死亡人數有可能上升。有指以軍向人群發射坦克炮彈和開槍，現場可聽到劇烈槍聲和爆炸聲；大量傷者被送往希法醫院救治，目前該醫院的運作處於最低水平。

汗尤尼斯機構遇襲 聯合國馳援 與此同時，聯合國近東救濟工程處（UNRWA）表示，加薩南部城市汗尤尼斯一個庇護3萬名無家可歸者的聯合國培訓中心周三遇襲事件，死亡人數增加至12人，另有75人受傷，當中15人危殆。UNRWA加薩事務主任懷特表示，在遭遇阻攔後，聯合國人員周三晚終於到達遇襲區域救治傷者，將醫療用品運到該處，並將傷者移送到拉法。

UNRWA稱，培訓中心遭兩枚炮彈擊中，但未有直接指摘是以軍所為。以軍則揚言已排除以軍部隊襲擊該中心的可能性，還表示正進行徹底的評估，以查證該次攻擊是否哈馬斯的炮火造成。