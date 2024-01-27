IS襲伊朗釀84死 美事前曾警告

「警告義務」政策要求美國情報機關警告恐襲的潛在受害人，但如果襲擊目標是恐怖分子或罪犯，以及發出警告會危及美國或盟國政府人員、情報或軍事行動，此例就不適用。前中央情報局（CIA）官員倫敦（Douglas London）指，伊朗處於灰色地帶，美國定性革命衞隊為恐怖組織，但ISIS-K襲擊的大部分潛在受害人是平民。他估計，可能是白宮和CIA的高層決定提醒伊朗，讓美國站在道德高地，同時鼓勵伊朗在部分安全議題與美國打交道。一名美國官員指，警告伊朗的決定在華府內部是小心保密的秘密，反映美方想減少事件曝光的風險。