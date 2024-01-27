以高層晤美官員 將拍板購F35I
【本報綜合報道】以色列國防部總幹事扎米爾周四到訪華盛頓，會晤美國國防部官員及軍工企業高層，將於未來數周敲定增購F35I隱形戰機協議，組建以色列空軍第3個F35I中隊。
擬組第3個中隊
扎米爾在工作會議上，與美國國防部官員、洛歇馬丁及波音防務高層，商討安全協議現狀、以色列國防部推動購買新型及先進軍事裝備計劃。扎米爾提到，以色列持續採購軍備和武器，為區內日後可能爆發軍事衝突和加薩戰事作準備。雙方在討論談及加薩戰爭經驗及後勤應用，提出一個獲得先進平台及能力的多年計劃，維持以色列國防軍優勢和戰備狀態。扎米爾代表以色列國防部長加蘭特，感謝美國對以色列安全需求作出堅定不移承諾。
以色列空軍目前有一個F35I中隊完成部署，第二中隊部署率僅一半，將在年半後完成。而第三中隊的F35I擬在2020年代後半期開始交付，機隊總數屆時增至75架。以色列國防軍總參謀長哈列維去年7月宣布增購F35I，估計金額總值30億美元（約234億港元），由美國軍事援助計劃支付。
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