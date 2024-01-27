以高層晤美官員 將拍板購F35I

擬組第3個中隊

扎米爾在工作會議上，與美國國防部官員、洛歇馬丁及波音防務高層，商討安全協議現狀、以色列國防部推動購買新型及先進軍事裝備計劃。扎米爾提到，以色列持續採購軍備和武器，為區內日後可能爆發軍事衝突和加薩戰事作準備。雙方在討論談及加薩戰爭經驗及後勤應用，提出一個獲得先進平台及能力的多年計劃，維持以色列國防軍優勢和戰備狀態。扎米爾代表以色列國防部長加蘭特，感謝美國對以色列安全需求作出堅定不移承諾。