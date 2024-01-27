王毅訪泰將晤沙利文 討論紅海戰雲

傳華已促伊朗控制也門叛軍行動 中國外交部昨日證實，中共中央政治局委員、外交部長王毅應泰方邀請當日至下周一訪問泰國，期間將在曼谷與美國白宮國家安全顧問沙利文舉行新一輪會晤。美媒指，兩人將商討也門叛軍青年運動攻擊紅海航運船隻的事宜。與此同時，英媒指中國已要求伊朗採取行動控制也門叛軍青年運動對紅海船隻的襲擊，否則有可能損害中伊商業關係。

中國外交部發言人汪文斌昨日在記者會回答有關王毅與沙利文的會面內容時提到，兩人保持戰略溝通，是中美元首達成的重要共識。在新一輪會晤當中，王毅將就中美關係、台灣問題等表明陸方立場，並就共同關心的國際和地區問題與美方交換意見。泰國外交部消息亦稱，王毅昨日至下周一對泰國進行正式訪問，重要議程包括簽署中泰兩國的永久免簽協議，並深入探討在多個領域展開合作的可能性。

華警告伊朗或損貿易關係 美媒引述消息指，今次兩人將舉行非公開會晤。日前有傳媒報道，美國曾經要求中國向伊朗施壓，控制青年運動的行為，其中一個場合是本月沙利文與美國首席副國家安全顧問芬納，會見訪美的中共中央對外聯絡部部長劉建超。周四的報道則指，在加薩戰事爆發之後，美方一直要求中方向伊朗傳達別讓衝突擴大的訊息，而中方也傳了話，但美方不清楚中方與德黑蘭溝通的確切要點。

英媒昨日引述知情人士指，中國和伊朗政府在最近數次會議討論過紅海襲擊事件和兩國貿易問題。中方基本上表明若與中國有聯繫的船隻遇襲，或中方利益受到任何損害，都會影響與伊朗的生意，要求伊朗告知青年運動保持克制。

青年運動稱未收伊朗要求 中方沒有說明如何影響中伊貿易，也未對伊朗作出任何威脅，僅稱會對伊朗政府非常失望。

伊朗內部人士指，雖然中國對伊朗很重要，但伊朗決策時還需考慮地區聯盟、優先事項及意識形態因素。在加薩地帶和青年運動問題，伊朗作為「抵抗軸心」的領導者是不會放棄盟友，也必須在避免捲入加薩戰爭之間取得平衡。目前尚不清楚伊朗與中國政府討論後，會否採取任何行動。

青年運動發言人阿卜杜勒薩拉姆（Mohammed Abdulsalam）周四稱，至今尚未收過伊朗轉達中國關於減少襲擊的意見，伊朗亦不會作出相關要求，尤其當伊朗譴責美英打擊也門，且認為青年運動的立場是可敬的和負責任。也門政府官員則稱，知道包括中國在內的多個國家一直尋求影響伊朗，從而控制青年運動的攻勢。

對此，汪文斌回應有關報道時強調，紅海水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，中方一開始就為緩解紅海緊張局勢作出積極努力，呼籲停止襲擾民用船隻，敦促有關方面避免給紅海緊張局勢火上澆油，依法共同維護好該水域航道安全。中方認為，聯合國安理會從未授權任何國家對也門使用武力，要切實尊重包括也門在內的紅海沿岸國家主權和領土完整。本報綜合報道

英媒指，中國已要求伊朗控制也門叛軍對紅海船隻的襲擊。 阿卜杜勒薩拉姆 王毅 沙利文