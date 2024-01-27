搗影視投資詐騙 涉款7.7億

負責偵辦此案民警賀小東指出，騙徒打着影視公司名義從電影製作方買下非常少的電影份額，然後對個人投資者聲稱擁有所有的份額，並承諾電影後期回報豐厚以騙取投資。這些份額甚至會被銷售轉手，層層疊加，因此個人投資者根本不可能賺錢。騙徒後期則再以電影票房不好、未能如期上映等理由告知投資者虧本。

賀小東指，涉案公司確實從製作方購入電影部分份額，所以被害人表面上屬於合夥做生意賠本的情況，因此多名被害人以涉嫌詐騙民事起訴影視公司皆敗訴。目前涉案人員詐騙得來的金錢多數已被揮霍。警方就事件提醒公眾，所有的正規的電影投資針對的都是公司，幾乎不會針對個人。