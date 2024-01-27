聘越南女子假結婚 騙黨呃禮金拘15人

專向農村男埋手 假新娘收款逃走 湖北省孝感市大悟縣自2019年以來發生5宗利用越南新娘詐騙禮金的案件，當地不少單身男性受騙，被騙取大量金錢。當地警方周三宣布搗破一個專門用外籍新娘騙婚、偷越國（邊）境的犯罪團體，拘捕15名疑犯，繳回超過10萬元（人民幣‧下同，約11萬港元）。

警方表示，一名肖姓男子去年4月初經人介紹後，以7.7萬元（約8.4萬港元）禮金迎娶越南籍新娘。新娘在舉行婚禮7天後失蹤，他同月14日報警。警方專案組發現自2019年以來，轄區內發生多宗同類案件，皆因新娘逃跑而無法繼續辦案。警方循線調查，發現一個引誘越南女子到中國騙婚的境外團夥。

經查明得悉，疑犯屈×玉為賺取龐大利潤，夥同阮×賢、韋×玲、梁×山等人，從境外組織多名越南女子透過旅遊簽證進入中國，與大悟縣的男性結婚，並從中收取9萬元（約9.8萬港元）至10萬元不等的中介費。成功騙得金錢後，屈×玉等人安排這些在大悟縣已婚的越南籍新娘跑至福建福州等地，再次從事婚姻詐騙。

跨多省收網 繳回11萬元 在摸清該犯罪團夥出沒地點後，大悟縣警方組織60餘名警力在湖南、福建、廣東、河南、河北收網，抓獲15名疑犯，涉案的屈×玉、阮×賢、韋×玲、梁×山等人已全部依法移送訴訟。警方提示，一些不法分子利用農村大齡男青年擇偶空間小、急於結婚、防範意識薄弱等特點，以結婚為名實施詐騙等違法犯罪活動，廣大群眾要謹防上當受騙。本報綜合報道