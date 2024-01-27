氣球飛越台灣 大陸否認涉軍方

【本報綜合報道】台灣大選後，大陸持續有機艦和空飄氣球在周邊現蹤。台國防部昨日公布偵獲解放軍軍機10架次、軍艦4艘次在台海周邊活動，另有4個空飄氣球逾越海峽中線，其中一個更直穿台灣本島南部上空，在東南方外海消失。惟大陸國防部發言人周四否認氣球與大陸軍方有關。

射程200公里導彈 台將生產 台方公布解放軍機艦動態顯示，周四早上6時至周五早上6時，共有2架次軍機逾越海峽中線及其延伸線，進入台西南空域。周四早上6時51分、11時43分、11時48分及下午15時17分，陸續有空飄氣球逾越海峽中線，分別在台中西北方57浬、基隆西北方80浬、台中西北方51浬、屏東西北方112浬出現，高度介乎1.5萬呎至1.8萬呎，持續向東飄行，並於同日上午7時35分、中午12時39分、12時32分、晚上20時07分消失。

台媒報道，台灣立法院通過海空戰力提升特別預算的10項武器系統專案中，射程達200公里的萬劍導彈系統，將在今年底前完成預定的產製任務，3年合共生產150枚，並設置3處專屬彈藥庫，是上述武器系統專案中最早結案的一項。台國防部另編列逾5億新台幣（約1.25億港元）萬劍導彈武器系統委製案，有傳與中科院研製射程400公里的增程型萬劍導彈有關。