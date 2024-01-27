恐嚇炸賴清德就職禮 屏東大學生被捕

【本報綜合報道】台灣總統選舉本月13日開票當晚，屏東縣一名男大學生在中央選舉委員會Facebook專頁的貼文留言，恐嚇要炸中選會和總統當選人民進黨賴清德的就職典禮會場。台灣警方周四公布已拘捕留言的大學生。

搜查住所檢走手機電腦 涉案大學生使用Facebook帳號暱稱「高×軒」，在中選會貼文留言：「等着好了，2024/5/20賴清德上任那一天，一定把你選舉委員會總部及到賴清德上任地點炸掉。」接獲中選會反映後，刑事局專案小組鎖定該帳號上網位址，周三持屏東地方法院手令到22歲羅姓大學生住處搜索，檢走手機、手提電腦，認定他是涉案帳號持有人。

羅男落網後辯稱，他留言後情緒平復時知道所作所為「不是很好」，事後有刪除留言，涉案帳號也已封停，但沒想到警方仍能找到他。民進黨發言人吳崢周四回應，強調選舉已經結束，台灣社會應該團結，不要再有選舉相關暴力行為和言論。留言恐嚇者已經落網，民進黨尊重司法調查及處理。