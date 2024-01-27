圖瓦盧舉行大選 台稱關係不穩屬謠言

【本報綜合報道】太平洋島國圖瓦盧昨日舉行大選，將選出16席新任國會議員，再決定總理人選。對於早前傳出圖瓦盧選後或與台斷交，台駐圖瓦盧大使林東亨指，兩地關係不穩定是被刻意操弄的謠言。美國國務院則鼓勵各國，擴大與台灣往來。大陸外交部表示，敦促極少數仍與台灣保持所謂邦交的國家順應時代潮流，盡早回到堅持一個中國原則的國際大家庭中來。

近日相繼有圖瓦盧官員稱，圖瓦盧選後將重新審視與台灣的外交關係，引發台灣與瑙魯斷交後亦與圖瓦盧關係不穩的傳言。

林東亨表示，預期圖瓦盧多數現任國會議員將連任，與可能成為新科議員的人與台關係也很友好，預期新國會、新政府與台灣關係將很堅定。他批評兩地關係不穩的說法是有心人士在背後操弄，不希望兩地友好；又斥大陸透過認知作戰，在外交事務打壓台灣，民眾應警覺不輕信假訊息，造成對政府的不信任。

美指台是可信賴夥伴 台媒引述美國國務院發言人回應指出，看到據稱圖瓦盧政治人物正考慮在大選後重新審視與台關係的報道，重申美國認為台灣是可信賴及理念相近的民主夥伴，台灣在世界各地的夥伴關係，不論是官方或非官方，亦為這些國家公民提供顯著及可持續的利益。

在北京，大陸外交部發言人汪文斌昨日表示，北京和瑙魯復交再次向世界昭示，堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨，國際社會堅持一中原則的大家庭還將不斷壯大，這一點不會因為「台獨」及其背後勢力的意志轉移，也不會因為民進黨當局說三道四而改變。