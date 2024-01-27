菲總統下周訪越南 料談海岸防衞合作

【本報綜合報道】南海主權爭議持續，菲律賓總統小馬可斯下周一將訪問越南，菲律賓海岸防衞隊周四表示兩國將簽署一份海岸防衞隊合作諒解備忘錄。英媒指出，此舉可能觸怒中國。

印度向菲售超音速巡航導彈 與此同時，印度表示將於未來10天向菲律賓出口遠程超音速巡航導彈。相關採購協議前年1月簽署，總值3.75億美元（約29.3億港元）。

越南外交部發言人指，小馬可斯將到訪越南兩天，期間與越南領導人舉行峰會，強調兩國在包括國防和安全在內的多個領域有密切合作關係。菲律賓官員透露，菲越兩國預計討論如何擴大越南對菲律賓的稻米供應。目前未知菲越海岸防衞隊合作協議具體內容，但是雙方合作對於降低進入他國水域漁船之間發生衝突的風險至關重要，有助緩和兩國領土主權爭議。

小馬可斯去年11月曾稱，菲律賓將與越南和其他鄰國磋商，另外確立一套沒有中國在內的南海行為準則，菲方已與越南和馬來西亞接觸，尋求兩國支持。分析指，北京對其他南海主權聲索國之間化解爭議的進展一般都持懷疑態度，但菲越海岸防衞隊合作協議不涉及主權爭議方之間的邊界劃定，料中方反應或會比較溫和。