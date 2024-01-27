傅聰：去風險戰略阻礙中歐關係

【本報綜合報道】中國駐歐盟使團官網周四刊出團長傅聰大使接受美媒的專訪內容，當中談及中歐關係以至兩岸議題。他指出，「去風險」戰略已對中歐關係產生阻礙，而經濟問題只是中歐關係挑戰的表象，最大挑戰來自相互認知。他又指，如歐方與台灣當局簽署投資框架協議，將嚴重損害中歐關係。

傅聰提到，美國在一些歐洲國家支持下，正切斷某些領域的對華供應鏈，最明顯的例子就是荷蘭光刻機，因此中方需要強調自力更生，但不代表不與他國合作。他擔心歐盟在更大範圍採取此類做法，將阻礙雙方科技和經濟合作以及歐洲企業發展進步，但呼籲不要低估中國科學家和工程師的聰明才智。對於會否反制荷蘭，他稱貿易措施是最後手段，不希望看到中歐相互採取貿易措施，造成雙輸局面。

掏空一中原則華絕不接受 傅聰又強調，一個中國原則是中國紅線中的紅線，歐盟的前身歐共體在與中國建交時明確承諾不與台灣地區進行任何形式的官方往來，不締結任何官方性質協定，惟近期歐方在涉台問題上有一些不當言行，希望歐方能忠實履行承諾。對於歐洲議會議員訪台，他認為問題嚴重，反映歐方違反承諾，說一套做一套，以「切香腸」方式掏空一中原則，中方絕不接受。

傅聰