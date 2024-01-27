夏威夷華女師 遭淋化學液恐毀容

青年街頭行兇逃逸 中國領館交涉 美國夏威夷檀香山阿拉莫阿那中心（Ala Moana Center）周二發生襲擊事件，一名25歲中國女子遭不明男子潑灑化學液體，致嚴重受傷。該女子隨後被送往醫院救治，目前情況嚴重。據中國駐洛杉磯總領館昨日消息，該館總領事郭少春已第一時間向夏威夷州政府負責人提出交涉，要求全力協調救治受傷中國公民，並敦促警方盡快將歹徒繩之於法。

入健身室求助 後失知覺 報道稱，被害女子周二晚在阿拉莫阿那中心附近行人路，遭涉事男子向她身體正面潑灑化學品。她遇襲後跑入附近一間健身室求助，健身室內的人在急救人員到場前用水替她清洗傷口。目擊者稱，女子起初能與在場人士對話，後來失去知覺；又形容女子被抬走時，面部灼爛不堪。據指，遇襲女子在當地一間私校擔任客席中文教師。

案列二級謀殺未遂調查 當地警方表示，疑犯案發後徒步離開現場，後來被發現上身赤裸騎單車逃走。警方形容疑犯年約20歲，行兇時身穿有帽上衣和迷彩褲；遇襲女子皮膚則被灼傷，身上衣服也被灼爛。當地緊急醫療服務中心指兇徒使用的化學品為不明化學物質，警方也未具體交代。當地去年曾發生類似化學品襲擊事件，兇徒事後遭起訴。警方以二級謀殺未遂調查今次案件，未知是否隨機行兇。中國駐洛杉磯總領館表示，周三已派工作組緊急趕赴檀香山開展工作，又提醒中國公民提高風險意識，加強自我保護。本報綜合報道