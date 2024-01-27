江西火劫 揭培訓班窄門逃生難

【本報綜合報道】江西新余周三發生的店舖大火造成39人遇難、9人受傷送醫，當中不少是校外培訓機構的學生。內媒昨日報道，江西省委、省政府調集力量投入傷者救治、家屬安撫等善後工作，並在全省開展安全隱患排查整治。

江西多地消防排查 有學生透露，事發時臨時加課，老師還催「快點來」，然而教室只有一扇窄門，僅容一人通過，增加逃生困難。

遇難者家屬已陸續趕到新余，江西正全力開展遇難者善後和家屬安撫工作，成立了工作專班，逐一對接遇難者家屬；同時積極開展事故調查，對涉及失職人員，將依法依規嚴肅追責問責。起火場所內通道狹窄，內部布局雜亂，安全隱患突出。江西各地陸續下發緊急通知部署安全隱患排查工作，聚焦小學校、小商店等「九小場所」、多業態混合經營場所、人員密集場所等的消防監管，開展拉網式排查，覆蓋全部重點領域，採取更有力措施消除各類隱患，抓牢歲末年初安全生產工作。有在上述培訓機構學習的學生受訪稱，這期專升本培訓班有60多名學生，火災發生當天正在上英語課，是臨時加上，老師曾在班級群組發訊息催沒來的同學抓緊時間。

地下室濃煙難吹散 教室通往外界的出口有兩個，一個是從不拉開的小窗，另一個是講台旁很窄的小門，上課時經常閉合。有學生直到火災發生後，才知道教室有窗子，曾試圖開窗不果。有沒去上課而避劫的學生得悉，至少4名同學遇難。另有消防員指出，地下室濃煙不易擴散，導致樓上人員窒息概率大。